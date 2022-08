Al Chiostro di Santa Maria in Organo va in scena la commedia "Duparùn"

"Duparùn" è un'originale rivisitazione di un classico di Carlo Goldoni, "Il Servitore di due Padroni". La storia è nota, il nostro moderno Arlecchino, di nome Gianni, spinto dalla necessità di sopravvivere, accetta due lavori nascondendo ai suoi capi l'imbroglio. Ma anche lui viene coinvolto inconsapevolmente in un'altra messinscena dove una sorella si finge il fratello morto. Rischiando continuamente di farsi scoprire, Gianni inventa mille scuse per giustificare gli errori in cui inevitabilmente talvolta cade.

Dall'adattamento del testo, dall'improvvisazione degli attori e dalle idee registiche di Alberto Bronzato nasce "Duparùn" che si presenta come una commedia comica, con attori che cadono dalle scale, che sbattono le porte, che giocano con battute a doppio senso coinvolgendo anche il pubblico. Una sorta di commedia dell'arte moderna, che strizza l'occhio al varietà musicale, ma anche alla stand-up comedy, quel genere di show umoristico nel quale il protagonista interagisce col pubblico creando un elettrizzante clima di complicità.

"Duparùn" è la nuova produzione di Estravagario Teatro per l’estate 2022. Andrà in scena tutte le sere da mercoledì 3 agosto e lunedì 15 agosto al Chiostro di S. Maria in Organo di Verona con inizio alle ore 21.