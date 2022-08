Nuova grande festa alle terme tra dj-set e spettacoli per il decennale di Aquardens

Il 6 agosto dalle ore 18 Aquardens darà il via alla terza serata per il suo decennale, che racconterà l’elemento prezioso della Terra, oggi sempre più maltrattata dalla presenza dell’Uomo. Lo spettacolo, che come sempre incanterà il pubblico con luci e colori in un’animazione unica nel suo genere, narrerà con esibizioni a tema floreale la magia e l’importanza del nostro pianeta e l’attenzione che dobbiamo avere nel prendercene cura. Del resto Aquardens è azienda sostenibile per definizione, che fa del rispetto delle risorse naturalmente presenti nella Terra il suo principale punto di forza.

Lo spettacolo avrà inizio alle 18.30 con un dj set pre-show, per poi proseguire dalle 21.30 in un crescendo di spettacolo e performance di altissimo livello, fino a chiusura del Parco alle ore 1.

A tenere banco l’esibizione travolgente degli Elementz Art Entertainment sugli swipe pole, che con le loro performance incantano ogni anno città come Dubai, Parigi, Londra e Berlino. Cristian De Leo e Max Stanzione, dj di fama nazionale, accompagneranno la serata con musica progressive-house con alcuni interventi di Alessio Donati alle percussioni e della cantante Pamela Perez.

Il biglietto è compreso nell’ingresso al Parco, info su www.aquardens.it.