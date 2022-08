Al via la terza edizione di "Castelnuovo sotto le stelle. I sogni son desideri 2022"

Biglietto di cortesia: 1 euro a persona per le serate di cinema all’aperto, ingresso libero per il concerto-spettacolo

Prezzo Biglietto di cortesia: 1 euro a persona per le serate di cinema all’aperto, ingresso libero per il concerto-spettacolo

Dal prossimo 5 agosto si realizza la terza edizione di "Castelnuovo sotto le stelle. I sogni son desideri 2022". Dopo i successi delle passate edizioni, l’assessorato alla Cultura di Castelnuovo del Garda, con la direzione artistica di Ippogrifo Produzioni, riconferma gli appuntamenti di spettacolo dal vivo e cinema all’aperto a Castelnuovo del Garda anche per questa estate 2022. Un piacevole fine settimana da trascorrere in compagnia nella suggestiva location del parco del Brolo delle Melanie.

Si parte venerdì 5 agosto presso il Parco Brolo delle Melanie con due imperdibili appuntamenti: alle ore 20.30 lo straordinario spettacolo di clowneria e giocoleria OLÈ di e con Paolo Piludu della compagnia “i 4 elementi teatro”: novità di quest’anno infatti il doppio evento dedicato alle famiglie ed ai più piccini. Lo spettacolo di clowneria e giocoleria ha il tono comico e sorprendente, perfetto in attesa della proiezione, alle ore 21, la del film classico Disney LILLI E IL VAGABONDO: uno dei più romantici tra i film classici in versione restaurata da vedere e rivedere sul grande schermo.

Grande attesa per l’appuntamento ad ingresso libero con la musica, prevista per sabato 6 agosto alle 21, con il concerto-spettacolo QUELLO CHE LE DONNE di Ippogrifo Produzioni in esclusiva per Verona e Provincia in quest’estate. Un concerto-spettacolo elegante dedicato a tutte le Donne.

Un medley di canzoni italiane note al grande pubblico dalle grandi voci femminili, come Mina e Mia Martini, ai brani scritti da grandi autori per alcune fortunate interpreti e canzoni che raccontano gli universi femminili e le loro intrinseche fragilità (ad esempio Quello che le donne non dicono e Sally). L’interpretazione della scaletta musicale è affidata ad Andrea Manganotto (voce e piano), performer d'eccezione che ha emozionato il pubblico di Castelnuovo del Garda già nelle scorse edizioni della rassegna. In scena anche la voce grintosa di Jessica Grossule, attrice e cantante veronese. Il racconto “Diario di bordo”, scritto e diretto da Alberto Rizzi ed interpretato da Chiara Mascalzoni, intervalla i contributi musicali in un viaggio ricco di speranza e pregno di parità che, attraverso la narrazione in prima persona, celebra la vita e le scelte di donne straordinarie che con "piccoli" gesti hanno cambiato la storia dei diritti civili e della parità di genere.

Domenica 7 agosto sempre alle 21, un appuntamento speciale di cinema sotto le stelle con la proiezione del film MARILYN HA GLI OCCHI NERI con la meravigliosa interpretazione di Stefano Accorsi e Miriam Leone, volti noti del cinema e della televisione italiana. Una commedia che con grande leggerezza affronta il tema della diversità, unendo la dolcezza ai terremoti emotivi in una storia che fa brillare le emozioni.

Informazioni e contatti

Apertura cancelli mezz’ora prima dall’inizio dell’evento.

Le proiezioni di cinema e lo spettacolo di sabato 6 agosto inizieranno alle ore 21, lo spettacolo di clowneria di venerdì 5 agosto inizierà alle 20.30

In caso di maltempo gli eventi saranno realizzati presso il Teatro Comunale DIM di Castelnuovo del Garda (Via San Martino, 4, 37014 Castelnuovo del Garda VR).

Biglietto di cortesia: 1 euro a persona per le serate di cinema all’aperto, ingresso libero per il concerto-spettacolo.

Il calendario potrebbe subire variazioni di forza maggiore.

Link alla pagina Comune di Castelnuovo del Garda

Link alla pagina Cinema all’aperto, Verona

Link alla pagina Ippogrifo Produzioni