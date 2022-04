Zucchero in Arena e 25 aprile: tutto esaurito nei parcheggi di Verona

Festa della Liberazione e concerto di Zucchero: è un lunedì 25 aprile da tutto esaurito a Verona.

I parcheggi a pagamento della città vedrebbero infatti i posti completamente esauriti, così come avvisa il canale del Comune "Verona Mobilità". Gli ultimi posti disponibili erano segnali a Verona Centro e il Tribunale, mentre gli agenti della polizia locale si sono recati in corso Porta Nuova per verificare l'afflusso di mezzi ed eventualmente regolare la viabilità.