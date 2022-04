Zuchero "sugar" Fornaciari live all'arena di Verona per 14 show imperdibili

Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica che i 14 show di Zucchero, previsti a partire dal 23 aprile 2021 all’Arena di Verona, sono rinviati con partenza il 25 aprile 2022. I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Per informazioni sui biglietti consultare i seguenti canali ufficiali: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Composto da reinterpretazioni totalmente inedite e mai pubblicate, il nuovo album "Discover" è un disco in cui Zucchero ha spogliato e rivestito, nel suo stile, iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale, unendo le sue due anime musicali: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici afroamericane. I brani di "Discover" e i più grandi successi di Zucchero verranno presentati live in Italia all’arena di Verona con i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2022, uniche date italiane del tour mondiale di quest'anno.

Queste le 14 date previste all’arena di Verona:

25 aprile 2022 - Arena di Verona (recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021)

(recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021) 26 aprile 2022 - Arena di Verona (recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021)

(recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021) 27 aprile 2022 - Arena di Verona (recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021)

(recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021) 29 aprile 2022 - Arena di Verona (recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021)

(recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021) 30 aprile 2022 - Arena di Verona (recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021)

(recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021) 1 maggio 2022 - Arena di Verona (recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021)

(recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021) 2 maggio 2022 - Arena di Verona (recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021)

(recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021) 4 maggio 2022 - Arena di Verona (recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021)

(recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021) 5 maggio 2022 - Arena di Verona (recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021)

(recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021) 6 maggio 2022 - Arena di Verona (recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021)

(recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021) 7 maggio 2022 - Arena di Verona (recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021)

(recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021) 8 maggio 2022 - Arena di Verona (recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021)

(recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021) 10 maggio 2022 - Arena di Verona (recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021)

(recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021) 11 maggio 2022 - Arena di Verona (recupero data 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021)

Informazioni e contatti

Web: https://www.friendsandpartners.it/artisti/zucchero

Zucchero - foto di Daniele Barraco