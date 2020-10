Fumogeni e cori in piazza Erbe contro Conte e il DPCM: indaga la Digos

Notte di proteste quella tra domenica e lunedì in piazza Erbe. Dopo le manifestazioni avvenute a Napoli e Roma per contestare le misure anti Covid messe in atto dall'ultimo Dpcm, che tra le altre cose prevede lo stop del servizio al tavolo alle 18 per le attività di ristorazione, oltre alle chiusure di palestre, piscine e altro, circa un centinaio di individui si sono radunati per dare vita ad un corteo.

Secondo quanto riferito dalla Questura, il gruppo si è radunato nella zona dell'Arsenale intorno alle 11.30 e, percorrendo le vie del centro, ha raggiunto a piedi la piazza, solitamente indicata come punto di riferimento della movida scaligera. Cori che inneggiavano alla "libertà" e insulti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono stati lanciati dai manifestanti, che hanno anche acceso alcuni fumogeni nel cuore di Verona.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi degli uomini delle Volanti, che non sono intervenuti per non rischiare di aggravare la situazione, ma ora sulla vicenda indaga la Digos della Questura scaligera. Il corteo infatti non era autorizzato dagli uffici di lungadige Galtarossa, che ora stanno visionando i filmati per identificare i partecipanti della manifestazione, che sarebbe durata circa un'ora.

Nel corteo non tutti avrebbero avuto la mascherina e non sarebbero state rispettate le norme di distanziamento sociale, che porterebbero dunque a sanzioni amministrazione. Si indaga inoltre per la violazione dell'articolo 703 del codice penale, relativa all'accensione di un fumogeno in centro abitato, che procurerebbe guai ben peggiori ai trasgressori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Verona, domenica sera: nella piazza simbolo della città un'orda di balordi improvvisa una manifestazione, spacciata per spontanea e promossa da commercianti, per protestare contro i dpcm». È Traguardi a commentare le immagini delle proteste andate in scena nella tarda serata di domenica

«Fumogeni, grida contro il governo, volti coperti, non a tarda notte in un luogo isolato ma nel pieno del centro storico. Scene inquietanti in tempi normali, che diventano doppiamente intollerabili in questo frangente.

Impossibile non chiedersi dove fosse l'amministrazione, dove fossero le forze di sicurezza, dove fossero il Sindaco e i suoi assessori muscolari, prontissimi a fare ordinanze per chiudere solo le piazze che fanno comodo e retate contro dieci ragazzini, ma invisibili quando si tratta di tutelare la sicurezza dei veronesi e il decoro della città».