Nuovo Dpcm, c'è la firma del premier Conte: bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18

Secondo quanto emerso in queste ore, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha già firmato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani, lunedì 26 ottobre, restando in vigore fino al prossimo 24 novembre 2020. Pochissime sono le concessioni fatte sulle richieste di variazione al documento giunte dai governatori delle Regioni che avevano inviato all'esecutivo una lettera.

Scarica il nuovo Dpcm 25 ottobre 2020 (testo completo)

I bar e i ristoranti dovranno da domani chiudere alle ore 18 e da quel momento potranno proseguire solo col servizio a domicilio o l'asporto, mentre è stata accolta la richiesta di consentire l'apertura dei locali la domenica e durante i giorni festivi.

Sono invece confermate le chiusure di teatri, cinema, palestre e piscine, mentre restano limitazioni sugli spostamenti personali, ristretti a quelli necesari, solo a livello di "forte raccomandazione". Niente stretta e divieti, dunque, sugli spostamenti tra Regioni. Sono però state ignorate le richieste dei governatori anche sul tema della didattica a distanza nelle scuole superiori che resterebbe così fissata al 75% e non al 100% come invece volevano i presidenti di Regione.

Le nuove regole: cosa cambia in Italia dal 26 ottobre

Il testo ufficiale del nuovo Dpcm dovrebbe essere presentato in giornata dallo stesso premier Giuseppe Conte. A ogni modo presentiamo di seguito le principali novità introdotte dal decreto che avrà validità a partire da domani, lunedì 26 ottobre, per circa un mese fino al al 24 novembre 2020 (salvo nuove misure ovviamente).

Mascherine obbligatorie

L'obbligo di portare con sé le mascherine rimane sull'intero territorio nazionale, ma vige anche l'obbligo di indossarle «nei luoghi al chiuso diverse dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».

Può evitare di indossare la mascherina chi stia «svolgendo attività sportiva», tutti «i bambini di età inferiore ai sei anni», tutti i «soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina», nonché per «coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità». È invece «fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi».

Spostamenti: la forte raccomandazione

Allegati