Controlli e prevenzione, affinato piano di sicurezza per il ponte del 2 giugno

Un piano di sicurezza in quattro punti per far vivere ai veronesi un ponte del 2 giugno tranquillo. A metterlo a punto è stato questa mattina, 25 maggio, un tavolo tecnico convocato dal questore di Verona Roberto Massucci, in vista delle prossime festività civili.

Festività che lo scorso anno era stata presa come occasione per organizzare un grande raduno di giovani non autorizzato sulle sponde del Lago di Garda, tra Peschiera e Castelnuovo. Raduno che degenerò in atti di violenza sedati dall'intervento della polizia in tenuta anti-sommossa. Fatti che nessuno nel Veronese vuole che si ripetano, per questo la sindaca di Peschiera Orietta Gaiulli ha voluto inviare un un messaggio chiaro: «Nulla sarà tollerato».

La prima cittadina arilicense ha inoltre sintetizzato il piano di sicurezza concordato nell'ultima riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Piano che oggi è stato ulteriormente perfezionato nel tavolo tecnico organizzato in questura e a cui hanno partecipato, oltre al questore, anche i rappresentanti di polizia ferroviaria, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Nel corso di questa riunione sono state sviluppate le sinergie operative per il ponte del 2 giugno, le quali si poggiano su quattro pilastri.

Il primo è il lavoro di intelligence che sta svolgendo la Digos in collaborazione con gli altri uffici della polizia. Gli agenti stanno analizzando le tante informazioni che circolano sui social network. E l'esito di queste verifiche potrà portare ad attività di prevenzione o ad indagini più approfondite.

Il secondo pilastro è il controllo di treni e stazioni. La polizia ferroviaria garantirà la messa in sicurezza dei convogli, vigilando anche sul pagamento dei biglietti. Attivate inoltre tutte le aziende del trasporto ferroviario, che per il fine settimana del 2 giugno faranno viaggiare treni ad alta capacità provvisti di videosorveglianza.

Particolarmente curata dalla polizia? sarà poi la fase di prevenzione, valutando anche identificazioni dei gruppi ritenuti più a rischio.

Infine, i servizi di sicurezza che saranno operati dagli agenti avranno come scopo il costante controllo del territorio a garanzia del rispetto delle regole.