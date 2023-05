Ponte del 2 giugno, più forze dell'ordine e niente alcol tra Peschiera e Castelnuovo

Treni più capienti e dotati di telecamere, uno spiegamento maggiore di forze dell'ordine e una sorveglianza speciale dei social network, soprattutto TikTok, per bloccare sul nascere la formazione di raduni illegali. La zona del Basso Garda e il resto della provincia scaligera si preparano per il ponte del 2 giugno e l'obiettivo di evitare i disordini dello scorso anno.

Il 2 giugno 2022, tra Peschiera e Castelnuovo, si ammassarono centinaia di ragazzi che tramite TikTok si erano dati appuntamento sulle sponde del lago. Durante la giornata ci furono tafferugli che furono bloccati dall'intervento dei poliziotti in tenuta anti-sommossa. E nella stessa giornata sei ragazze lombarde denunciarono anche di essere state molestate sul treno che da Peschiera le stava riportando a casa.

Tutto questo non deve ripetersi e quindi ieri si è riunito il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza della provincia di Verona. I vertici locali delle forze dell'ordine si sono confrontati con il prefetto Donato Cafagna e con i sindaci di Peschiera e Castelnuovo per prevenire ogni possibile raduno non autorizzato.

A Stefano Bensa del Corriere di Verona, il prefetto Cafagna ha confermato il potenziamento degli organici di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Ci saranno almeno 53 unità in più a presidiare il territorio ed in particolar modo le stazioni. Inoltre, ci sarà un confronto continuo con i prefetti lombardi per tenere sotto controllo eventuali spostamenti di grandi masse di giovani.

Per evitare treni sovraffollati e insicuri, Trenord assicurerà l'impiego di convogli ad alta capacità. In più viaggeranno sui binari treni con videosorveglianza.

Un altro deterrente che sarà adottato nel lungo fine settimana del 2 giugno a Peschiera e a Castelnuovo è il divieto di vendita per gli alcolici da asporto.

Infine, la polizia sta già monitorando con attenzione TikTok e altri social network per scoprire se sono davvero in corso i preparativi per raduni non autorizzati.