Peschiera si prepara al 2 giugno, Gaiulli: «Chi pensa di replicare lo scorso anno, è meglio stia a casa»

Il messaggio comparso su TikTok in questi giorni, di un possibile nuovo raduno a Peschiera del Garda per il 2 giugno, simile a quello dello scorso anno, ha fatto immediatamente scattare l'allarme. Nel 2022 infatti il Comune gardesano si trasformò in un campo di battaglia invaso da centinaia di giovanissimi, la maggior parte provenienti da fuori provincia, che si resero responsabili di risse, lesioni, accoltellamenti, violenze.

Un timore, quello che possa ripetersi quella folla giornata, che viene affrontato dal sindaco di Peschiera Orietta Gaiulli, la quale da tempo si prepara per impedire che possa replicarsi.

Un anno intero durante il quale Gaiulli si è dedicata a coinvolgere tutte le parti in causa: non solo forze dell’ordine o chi è chiamato alla repressione, ma anche tutte quelle realtà che a vario titolo lavorano per l’integrazione degli immigrati di seconda generazione e per la prevenzione di atti di bullismo e vandalismo.

Il 19 gennaio scorso aveva infatti invitato a Peschiera politici, professori, educatori, psichiatri, forze dell’ordine, a quello che poi si è rivelato partecipatissimo convegno per capire il fenomeno delle baby gang e studiare strategie d’azione.

Ora dunque è tempo che la fase operativa prenda il via. «Già un paio di settimane fa - spiega il sindaco - ho mandato una pec alle prefetture e alle questure di Milano, Brescia e Bergamo con l’intento di sollecitare la loro attenzione sulla data del 2 giugno. Ho spiegato come ci fosse il rischio di un ripetersi degli eventi dello scorso anno. Ho chiesto a loro ausilio e aiuto».

Una pec che non è caduta nel nulla. Lunedì scorso infatti, durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto in Prefettura, è stato lo stesso Prefetto Donato Cafagna a informare il sindaco di Peschiera di un contatto avvenuto con le istituzioni lombarde. «Il Prefetto mi ha confermato - spiega Gaiulli - di aver preso contatti con i colleghi delle Prefetture e delle Questure di Milano, Bergamo e Brescia. Siamo tutti pronti e allineati».

Così come i servizi di controllo e presidio del territorio sono stati già rinforzati. «L’esperienza maturata lo scorso anno ci ha permesso di essere, oggi, molto più che preparati - dice Gaiulli -. Le forze di polizia sono preallertate ed è partito il servizio che già successivamente al due giugno aveva impedito di evitare ulteriori danni. Da marzo i controlli sono stati intensificati nella zona delle stazioni. Abbiamo a disposizione più personale della Polfer, di Trenord, di Rfi e, in generale, di tutte le forze di polizia. La situazione è sotto controllo. Chiunque vorrà venire a Peschiera per passare una giornata tranquilla sarà il benvenuto, a tutti gli altri è consigliato rimanere a casa perché il territorio è ben presidiato».

Il Prefetto, come l’anno scorso, ha poi emesso un’ordinanza che vieta la vendita di bevande d’asporto in bottiglie di vetro. Per quello che riguarda Peschiera l’interdizione varrà nel Viale della Stazione, in via Lungolago Porto Esterno e nella Spiaggia dei Pioppi, con l’aggiunta del divieto di musica nelle spiagge.

Ordinanza che resterà in vigore fino a settembre.

«Sono molto soddisfatta della collaborazione che c’è stata tra le varie realtà - conclude Gaiulli -. Voglio ringraziare il Prefetto, la Questura, I Carabinieri, la Polizia Municipale, tutti quelli che si stanno dando da fare. La sinergia tra queste realtà ha creato un bel tavolo che ha portato delle migliorie sotto tutti gli aspetti, anche esulando dal caso del due giorno. Lunedì abbiamo affrontato i problemi del traffico legati a Gardaland, la sicurezza sul lago. La squadra di lavoro è ben fatta, ben diretta e ben gestita. I turisti che vorranno venire a Peschiera saranno ben accolti. Tutti gli altri tengano presente che nulla sarà tollerato».