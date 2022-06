Pomeriggio di follia sul lago di Garda. E sui social c'è chi propone un nuovo ritrovo per sabato

Un giovane ferito da una coltellata, un altro ferito alla testa, danni ad auto e plateatici degli esercizi commerciali, zaini, portafogli e altro rubati. Sarebbe questo il bilancio del folle pomeriggio registrato il 2 giugno tra Peschiera e Castelnuovo, sulle sponde del lago di Garda, al quale avrebbero partecipato circa 2500 ragazzi, provenienti da diverse zone del Nord Italia, principalmente da Veneto e Lombardia.

Un raduno che da alcuni giorni era stato pubblicizzato sul noto social Tik Tok, portando centinaia di giovani sulle rive lacustri, alcuni dei quali avrebbero dato il via ad una maxi-rissa nel pomeriggio. Musica alta e furti si sarebbero verificati sulle spiagge, spaventando gli altri bagnanti, soprattutto famiglie, molti dei quali hanno preferito allontanarsi.

E proprio un furtarello sarebbe stata la scintilla che ha acceso il caos sulle spiagge del basso Garda: il ladruncolo sarebbe stato poi ferito con un'arma da taglio e il suo aggressore sarebbe così divenuto oggetto dell'ira di un gruppo di ragazzi, dando vita così alla violenta baraonda.

Momenti di violenza e terrore, che hanno in parte toccato i plateatici dei locali del lungolago, con i gestori costretti a barricarsi all'interno. Nel frattempo è stato chiamato all'intervento il reparto mobile della polizia di stato, che è giunto sul posto con una trentina di agenti in assetto anti sommossa: le cariche delle forze dell'ordine, dopo alcuni minuti, hanno permesso di stemperare il clima estremamente teso, che si respirava già dalla prima mattina e ora toccherà ai carabinieri risalire alle identità di coloro che hanno partecipato ai disordini. Tra i capi d'imputazione ci sono lesioni personali, rissa aggravata, danneggiamento e furto.

Sui social intanto, le immagini di quanto accaduto hanno fatto il giro del web. «Chi vince oggi raga, i blu o i neri?», dice ridendo un giovane in un video pubblicato su Instagram che inquadra l'arrivo della squadra anti sommossa, mentre un altro mostra una carica degli agenti per disperdere un gruppetto tra le risate e le contestazioni di diversi giovani. Altri filmati, girati dal personale al lavoro, mostrano gruppi di minorenni che occupano i plateatici dei locali nei momenti più concitati e un giovane accovacciato a terra con le mani piene di sangue.

Immagini che lasciano senza parole anche quelle che hanno immortalato la situazione alla stazione ferroviaria di Peschiera del Garda, con centinaia di ragazzi in attesa del treno, altri che attraversano i binari ed infine alcuni che hanno deciso di proseguire lì la "festa": nel centro anche l'assalto al trenino per i turisti, mentre altri sono saliti su alcune auto per ballare.

Su Instagram un giovane scrive «mai più a Peschiera del Garda l'avete rovinata vi giuro», qualcuno altro però rilancia già su Tik Tok in vista del weekend: «Quindi il 4 giugno tutti a Peschiera?».