Omicidio Carol Maltesi, ricorso in appello: chiedo l'ergastolo per Davide Fontana

Lo aveva chiesto senza ottenerlo nel primo processo e ora torna a chiederlo ricorrendo in appello. La procura di Busto Arsizio vuole l'ergastolo per Davide Fontana, l'uomo condannato in primo grado a 30 anni di carcere per l'omicidio di Carol Maltesi.

Una sentenza di condanna che era stata criticata anche per le sue motivazioni, ma che per la procura lombarda è da impugnare, si legge su MilanoToday, perché non riconosce le aggravanti evidenziate già nel processo di primo grado dal pubblico ministero: la premeditazione, la crudeltà e i futili motivi. Tre aggravanti che gli accusatori vogliono veder riconosciute dalla corte d'assise di Busto Arsizio e che andrebbero a pesare sulla pena. Pena che, per il pm, può essere una soltanto: l'ergastolo.

Davide Fontana ha infatti ucciso Carol Maltesi brutalmente. I due aveva avuto una relazione ed erano vicini di casa, a Rescaldina, in provincia di Milano. La ragazza, però, aveva deciso di trasferirsi a Verona per stare più vicina al figlio, che vive nella provincia scaligera insieme al padre. La paura dell'uomo di non poter più stare vicino alla ragazza che amava sarebbe stata alla base della violenta aggressione che nel gennaio 2022 portò alla morte di Carol Maltesi. Fontana ha poi smembrato il corpo della vittima, conservandolo in un congelatore per due mesi. Un periodo in cui l'uomo ha anche mandato dei messaggi ad amici e parenti fingendosi Carol Maltesi e facendo quindi credere che la ragazza fosse ancora viva. Infine, Davide Fontana ha abbandonato i resti della vittima in provincia di Brescia, dove sono stati ritrovati. Dall'analisi di quei resti è partita l'indagine che ha permesso di scoprire la verità su un omicidio che per la procura di Busto Arsizio ancora attende una giusta condanna.