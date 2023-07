Condanna a 30 anni per l'omicidio di Carol Maltesi. «Motivazioni vergognose»

Più che la sentenza sono state le motivazioni a scatenare il maggior numero di commenti sul verdetto per il femminicidio di Carol Maltesi.

La ragazza di 26 anni è stata uccisa con violenza dal suo vicino di casa ed ex compagno Davide Fontana a Rescaldina, in provincia di Milano, l'11 gennaio 2022. Il suo corpo è stato poi fatto a pezzi e conservato per mesi dall'omicida, che ha poi abbandonato i resti della giovane in provincia di Brescia. Per questo delitto, il 44enne Davide Fontana è stato condannato a 30 anni di carcere e non all'ergastolo come invece aveva richiesto la pubblica accusa. Un verdetto che ha tenuto conto delle accuse di omicidio volontario e di distruzione e occultamento di cadavere, ma non delle aggravanti. Per i giudici, infatti, il delitto di Fontana non sarebbe stato né premeditato né crudele e non avrebbe avuto motivi futili o abietti.

E nelle motivazioni rese pubbliche nei giorni scorsi, a un mese dalla sentenza di condanna, i giudici hanno spiegato le ragioni che li hanno spinti ad escludere le aggravanti. «L'azione omicida», si legge nelle motivazioni, sarebbe stata scatenata dal sentimento di abbandono di Fontana. Infatti, Carol Maltesi era in procinto di lasciare Rescaldina per trasferirsi a Verona e stare più vicina al figlio avuto da una precedente relazione. Carol Maltesi, definita dai giudici «giovane e disinibita», si sarebbe «in qualche misura servita» di Davide Fontana «per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali». L'omicida si sarebbe dunque sentito usato e questa frustrazione, unita al senso di abbandono, lo avrebbe spinto a compiere il violento delitto.

Una sentenza da molti ritenuta vergognosa perché colpevolizzerebbe la vittima e dimostrerebbe il radicamento di stereotipi di genere nella cultura italiana. «In questo Paese non ci si rende conto di tutte le volte che quotidianamente si fanno atti di violenza di genere e fra generi - hanno commentato le donne del sindacato veneto Fnp Cisl, insieme al Coordinamento regionale per le Politiche di genere - È violenza quando impediamo a una donna di realizzarsi nella carriera; è violenza quando le rendiamo difficile gestire il tempo che vorrebbe dedicare ai figli; è violenza quando il suo salario è inferiore agli uomini che svolgono la stessa mansione; è violenza quando diamo per scontato che sulle sue spalle ricada "naturalmente" la cura della famiglia. È violenza tutte le volte che una donna si sente costretta a operare determinate scelte controvoglia, perché "tocca a lei in quanto donna". Un efferato omicidio come quello di Carol Maltesi è l’epilogo più orrendo di un sistema culturale intessuto di queste violenze». E ad Adnkronos, la Casa Internazionale delle Donne ha commentato: «Le giustificazioni e i preconcetti contenuti all'interno del pronunciamento, che hanno portato la magistratura a rigettare l`ergastolo e a diminuire così la pena al colpevole, sono assolutamente inaccettabili. Oltre ad esprimere la più profonda indignazione, vogliamo sottolineare che sentenze di questo tipo non fanno altro che rivittimizzare le donne»

Ma in un'intervista al Corriere della Sera, Giuseppe Fazio, presidente della Corte d'Assise di Busto Arsizio che ha emesso la sentenza, ha replicato respingendo le accuse di aver mancato di rispetto alla vittima. Fazio ha dichiarato che la sentenza non è stata viziata dal fatto che Carol Maltesi era diventata un'attrice hard perché la sentenza sarebbe stata la stessa anche se la vittima fosse stata una suora. Sulle motivazioni della sentenza, Fazio suggerisce di leggerle integralmente. E infine, ha spiegato che i 30 anni di carcere non sono pochi e sono il tetto massimo per una pena che non sia l'ergastolo, aggiungendo che la pena per Davide Fontana sarebbe stata in realtà di 34 anni, sommando gli anni di reclusione inflitti per l'omicidio e per lo scempio del cadavere.