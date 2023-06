Omicidio di Carol Maltesi, condannato a 30 anni di carcere Davide Fontana

Per l'omicidio di Carol Maltesi, Davide Fontana è stato condannato a 30 anni di carcere. La sentenza, riportata da Ansa, è arrivata oggi, 12 giugno, dal tribunale di Busto Arsizio, dopo sette ore di camera di consiglio.

Si è concluso dunque con la condanna del 44enne reo-confesso Davide Fontana il processo per l'uccisione della 29enne Carol Maltesi. Il delitto si è consumato nel gennaio del 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano, probabilmente perché Carol Maltesi aveva deciso di andare a vivere a Verona, per stare più vicina al figlio che vive con il padre nella provincia scaligera.

Fontana, vicino di casa ed ex compagno del vittima, ha ucciso la ragazza nel suo appartamento e ne ha smembrato il cadavere. I resti della giovane sono stati poi conservati per mesi dal 44enne, il quale avrebbe anche scritto dei messaggi fingendosi la 29enne, facendo dunque credere che lei fosse ancora viva. In realtà, Carol Maltesi era stata uccisa ed i pezzi del suo cadavere sono stati poi trovati in provincia di Brescia, dove Fontana li aveva abbandonati.

Per questo, il 44enne era stato accusato di omicidio volontario e di distruzione e occultamento di cadavere. Reati a cui l'accusa aveva aggiunto delle aggravanti come la premeditazione, i motivi abbietti e le sevizie, chiedendo per Davide Fontana la condanna all'ergastolo. I giudici hanno però escluso le aggravanti, senza comunque assecondare del tutto la richiesta del minimo della pena avanzata dagli avvocati difensori dell'imputato. Alla fine, la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Busto Arsizio è stata di 30 anni di carcere.