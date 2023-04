Processo Taurus sulla 'ndrangheta nel Veronese, formulate richieste di condanna

Come scritto dalla Dia (Direzione investigativa antimafia) nel suo ultimo rapporto semestrale, la criminalità organizzata è radicata in Veneto. E in provincia di Verona sono state soprattutto due le inchieste che hanno fatto emergere la presenza della 'ndrangheta nel tessuto economico e sociale: l'inchiesta denominata Isola Scaligera e quella ribattezzata Taurus. Entrambe le indagini hanno portato ad arresti e a processi, ma per ora solo nel processo per Isola Scaligera si è arrivati anche alle condanne. Per il processo Taurus, comunque, non manca molto.

Si è infatti arrivati alla richiesta di condanna da parte della procura distrettuale antimafia di Venezia. Richiesta formulata per i 50 imputati del processo Taurus che hanno chiesto il giudizio con rito ordinario. Quasi tutti gli imputati giudicati con rito abbreviato sono stati già condannati il 5 luglio scorso. E se toccherà la stessa sorte agli imputati del processo ordinario, gli anni di carcere inflitti complessivamente potrebbero essere più di 500.

E le richieste di condanna più importanti sono state riportate su L'Arena. Carmine Gerace è stato descritto come il capo dell'organizzazione mafiosa che per anni ha operato nel Veronese, tra Villafranca, Sommacampagna, Valeggio, Isola della Scala e Lazise. Per lui sono stati chiesti 24 anni di carcere. Mentre per il co-organizzatore dell'associazione criminale, Antonio Albanese, sono stati chiesti 30 anni di reclusione. Ai vertici dell'organizzazione ci sarebbero stati anche Giuseppe Versace, che la procura vorrebbe condannare a 28 anni di carcere; insieme a Francesco e Diego Versace, su cui pendono richieste di condanna a 24 anni ciascuno; oltre a Mario Gerace, che l'accusa vorrebbe condannare a 26 anni. Inoltre, in questa associazione di stampo mafioso avrebbe collaborato anche il clan dei Giardino. E la procura ha chiesto condanne per 14 anni e 6 mesi per Antonio Giardino, 9 anni per Alfredo Antonio Giardino e 6 anni e 6 mesi per Alfonso e Francesco Giardino.