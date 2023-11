Trovato corpo senza vita di Giulia Cecchettin, ancora ricercato Filippo Turetta

È durata una settimana ed è finita tristemente la ricerca di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa sabato scorso, 11 novembre. Come riferito da VeneziaToday, il corpo senza vita di una ragazza è stato trovato in un canalone lungo la strada turistica che dal Lago di Barcis si dirige verso Piancavallo, in provincia di Pordenone. Quel corpo è di Giulia Cecchettin, la giovane di Vigonovo che giovedì scorso si sarebbe dovuta laureare in ingegneria all'università di Padova ma che è stata uccisa dal suo ex fidanzato, il coetaneo padovano Filippo Turetta. Il ragazzo è ancora ricercato e potrebbe essere scappato all'estero.

Si è dunque conclusa la ricerca di Giulia Cecchettin, mentre prosegue quella di Filippo Turetta. I due 22enni si erano conosciuti all'università e avevano avuto una relazione che si è conclusa nell'agosto scorso. Da sabato, di Giulia e Filippo si erano perse le tracce e dopo la doppia denuncia di scomparsa carabinieri, vigili del fuoco e volontari sono stati impegnati in ricerche che hanno interessato mezzo Veneto. Sono stati utilizzati cani molecolari, droni, elicotteri e sommozzatori per trovare i due giovani. E dopo una settimana, il corpo di lei è stato trovato senza vita in provincia di Pordenone, sulla direttrice percorsa dalla Fiat Punto nera guidata da Filippo Turetta. Direttrice che pare lo abbia condotto oltre il confine con l'Austria.

Ed è probabile che ora cambi l'ipotesi di reato per cui Filippo è indagato. La procura di Venezia lo aveva indagato per tentato omicidio. Ma ora che il corpo della vittima è stato trovato senza vita, l'accusa potrebbe essere omicidio. C'è infatti un video registrato dalle telecamere di videosorveglianza di Fossò, in provincia di Venezia, in cui si vede Filippo Turetta aggredire Giulia Cecchettin. Il giovane l'avrebbe uccisa lì, avrebbe caricato il corpo di lei in auto e sarebbe scappato. Il ragazzo si sarebbe poi liberato della salma della ex fidanzata nell'area del Lago di Barcis, scappando infine verso l'Austria.