Scomparsi da sabato, cercati ovunque Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

Sono ormai estese in quasi tutto il Veneto e in parte del Friuli le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due 22enni scomparsi dallo scorso sabato sera, 11 novembre. Il ragazzo e la ragazza sono stati visti insieme in provincia di Venezia, prima al centro commerciale Nave de Vero di Marghera e poi a Vigonovo, dove un testimone ha raccontato di averli visti litigare.

Giulia e Filippo avevano avuto una relazione, si erano lasciati ed erano rimasti in buoni rapporti. Ora, però, si comincia a temere il peggio perché sono due giorni che non si hanno loro notizie e i loro cellulari risultano spenti.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta si sono conosciuti all'università di Padova dove entrambi studiano ingegneria. Lei è di Vigonovo e giovedì prossimo è in programma la discussione della tesi ed il raggiungimento della laurea. Per questo i familiari della giovane escludono che lei si sia allontanata volontariamente, essendo ormai arrivata al termine del suo percorso accademico.

Filippo Turetta è invece padovano, di Torreglia. Viene descritto come un ragazzo tranquillo, appassionato di trekking. Con Giulia ha vissuto una storia d'amore terminata nell'agosto scorso. Una fine all'apparenza pacifica. I due continuavano a frequentarsi come amici. E come amici si erano visti sabato al centro commerciale e a Vigonovo. Ma secondo lo zio della ragazza, come riportato da VeneziaToday, c'era l'impressione che Filippo avrebbe voluto continuare la sua relazione con Giulia. Un dettaglio che alimenta tristi presagi, come il litigio tra i due sentito da un testimone, con le grida della ragazza che sarebbe stata costretta a rimanere nella Fiat Punto guidata dal giovane.

Le ricerche sono scattate non appena i genitori dei due 22enni hanno formalizzato la denuncia di scomparsa ai carabinieri. Le richieste di aiuto con le foto dei due giovani circolano da giorni sui social network. Alle ricerche collaborano anche i carabinieri del nucleo cinofili di Torreglia, operativi con un cane molecolare. Ed anche i vigili del fuoco hanno messo in campo i loro mezzi, compreso l'elicottero che sorvola su ampie porzioni di Veneto.