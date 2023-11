Giulia e Filippo ancora scomparsi, lei oggi si sarebbe dovuta laureare

Per tutti i familiari e gli amici di Giulia Cecchettin oggi, 16 novembre, doveva essere un giorno di festa. Il giorno in cui la 22enne veneziana di Vigonovo avrebbe discusso la sua tesi all'università di Padova, concludendo il percorso accademico con la laurea in ingegneria biomedica. Ma oggi non è un giorno di festa. È un altro giorno di apprensione perché da sabato scorso Giulia Cecchettin è scomparsa insieme al suo ex fidanzato, il 22enne padovano di Torreglia Filippo Turetta.

Come riportato da VeneziaToday, anche oggi vigili del fuoco e carabinieri coordinano le ricerche in Veneto dei due studenti scomparsi. Dopo aver sorvolato ampie porzioni di territorio con gli elicotteri, si procederà anche con l'utilizzo di droni, mantenendo sempre attive le unità cinofile e anche i sommozzatori. In più, la città di Venezia ha messo a disposizione anche 60 volontari di protezione civile a supporto delle forze dell'ordine.

Di Giulia e Filippo si sono perse le tracce da sabato scorso. I due 22enni si erano conosciuti all'università e frequentandosi hanno avuto una storia d'amore, terminata lo scorso mese di agosto. Pare che la fine della relazione fosse stata tranquilla e che i due fossero rimasti in buoni rapporti. Sabato, come due amici, si erano visti in un centro commerciale di Marghera. Filippo ha poi riaccompagnato Giulia a Vigonovo, dove i due potrebbero aver avuto un litigio nell'auto del ragazzo. Quell'auto che adesso sembra essere scomparsa nel nulla con i due giovani all'interno. Il veicolo è una Fiat Punto nera targata FA015YE e nessuna telecamera di videosorveglianza l'ha intercettata in questi giorni. È possibile dunque che Filippo, appassionato di trekking, abbia portato Giulia in un posto isolato e da lì l'auto non si sia più mossa.

Le ragioni di questa fuga potrebbero essere sentimentali. In fondo, Filippo potrebbe non aver superato la fine della sua relazione con Giulia. E che la laurea di lei, con la prospettiva di non poter più vedere la ex all'università, lo abbia fatto reagire in modo preoccupante. Al momento, però, queste sono solo ipotesi, come spiegato ad Ansa da Stefano Tigani, l'avvocato che sta assistendo la famiglia Cecchettin. «Non abbiamo ad oggi dati certi, nemmeno per affermare che Giulia, in ipotesi, sia trattenuta dall'ex fidanzato contro la sua volontà. Ma non vi è neppure alcun elemento contrario per dire che i ragazzi non siano vivi».

È difficile però credere che Giulia si sia allontanata volontariamente con Filippo. La 22enne si sarebbe dovuta laureare oggi e l'iter per la laurea non aveva avuto intoppi. Proprio sabato scorso, lei aveva inviato alla relatrice la versione finale della tesi che lunedì avrebbe presentato all'ateneo per l'approvazione. Ed oggi, giovedì, ci sarebbe stata la discussione. Un percorso regolare che al momento è stato congelato, nella speranza che Giulia possa completarlo presto.