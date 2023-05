Maltempo, Emilia-Romagna allagata. Protezione civile del Veneto in aiuto

La protezione civile del Veneto si attiva ancora per le popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite nuovamente dal maltempo. A distanza di una decina di giorni dal primo invio di volontari, anche dalla provincia di Verona, un nuovo gruppo di operatori è in partenza per portare soccorso nei territori allagati.

«La Regione Veneto è ancora in Emilia Romagna con le donne e gli uomini della protezione civile - ha commentato il presidente Luca Zaia - La terra emiliana è ancora sotto assedio da parte del maltempo. Ci arrivano immagini di questo territorio già martoriato poco tempo fa dal vento e dall’acqua. Una furia, quest’ultima, che ritorna anche oggi a inondare le strade e le case e a gettare profonda preoccupazione e paura negli abitanti».

Zaia sta seguendo la situazione facendosi aggiornare costantemente. E proprio il presidente della Regione ha comunicato che tra ieri e oggi, 15 e 16 maggio, «sono arrivati a Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, diciotto volontari e tre dipendenti regionali. Stanno poi partendo anche una cinquantina di volontari e due funzionari diretti a Rimini. E siamo pronti anche con altri aiuti se ce ne fosse la necessità».