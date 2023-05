Alpini veronesi verso l'Emilia alluvionata: «Aiuteremo a liberare strade e svuotare case»

Partono questo pomeriggio, 5 maggio, e saranno operativi da domani mattina i sei volontari della protezione civile di Ana Verona che si aggiungono ai veronesi già andati ad aiutare l'Emilia Romagna alluvionata. Dalla provincia scaligera sono due le squadre reclutate dalla locale associazione degli alpini, una dalla Bassa Veronese e l'altra dalla Valpolicella per un totale di sei volontari a cui si aggiunge un modulo di antincendio boschivo che servirà per pulire dal fango case e strade. Le due squadre saranno operative fino a lunedì in una frazione di Imola che è ancora sommersa dalle acque del fiume esondato nei giorni scorsi.

Ieri, intanto, il coordinatore della protezione civile di Ana Verona Luca Brandiele ha effettuato un sopralluogo nelle zone colpite insieme al team di referenti della protezione civile regionale. Brandiele ha verificato le effettive necessità dei diversi territori travolti dall’emergenza per predisporre il piano operativo che entra in funzione oggi e che vedrà partire alla volta dell’Emilia anche altre squadre da altre città del Veneto. «Dove i nostri volontari saranno operativi, le acque stanno defluendo lentamente lasciandosi dietro distruzione e cumuli di fango - ha spiegato Brandiele - Noi aiuteremo gli abitanti a liberare le strade e a svuotare le case: primi passi propedeutici alla ricostruzione. Dopo lunedì, valuteremo se sarà necessario che altre squadre vadano a dare il cambio a quelle operative o se, come è nostro augurio, l’intervento e con esso dunque le criticità, possa dirsi concluso».

«Ancora una volta ci troviamo in prima linea per far fronte alla calamità che colpiscono il nostro territorio», ha aggiunto il presidente di Ana Verona Maurizio Trevisan, ringraziando i volontari per la pronta risposta all’emergenza.

Uno degli ultimi interventi fuori regione della protezione civile di Ana Verona risale allo scorso settembre quando una ventina di volontari è partita per i territori delle Marche colpiti dalla devastante alluvione che aveva provocato morti, feriti e devastazione. Insieme ai 19 volontari, erano stati reclutati in loco anche due macchine movimento terra (una ruspa e un bobcat), otto pompe idrogeologiche, un modulo antincendio boschivo e una torre faro. Inoltre, il mezzo della segreteria per il coordinamento delle operazioni sul campo. Uomini e mezzi erano stati impiegati soprattutto per togliere il fango, lavare le strade, svuotare case e cantine allagata. Tutte le operazioni erano state coordinate dalla colonna nazionale del terzo raggruppamento.