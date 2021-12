Maltempo: caduti alberi del giardino della scuola di Avesa, strada ostruita

Il maltempo di oggi, 8 dicembre, non ha portato solo neve nelle aree più elevate della provincia di Verona. Pioggia e vento hanno provocato la caduta di due alberi nel primo pomeriggio ad Avesa. Le piante si trovavano nel giardino delle scuole Pisano e cadendo hanno rotto la recinzione della scuola, hanno ostruito Via Lungolorì ed hanno danneggiato un lampione e la vicina fermata dell'autobus. I danni, per fortuna, sono stati solo materiali e nessun cittadino è rimasto coinvolto in questo incidente.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno tagliato tronchi e rami per ripristinare la normale viabilità. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale hanno gestito il traffico della zona. Una gestione non facile, dato che Via Lungolorì è una delle principali strade di Avesa.

«È un episodio assolutamente grave - ha commentato il consigliere regionale Alberto Bozza - Un episodio che deve richiamare l'amministrazione e il sindaco Federico Sboarina immediatamente a prendere in mano il problema del censimento e della messa in sicurezza degli alberi in particolare nei siti sensibili. Non oso immaginare se questo fosse accaduto domani alla medesima ora».