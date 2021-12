Provincia veronese imbiancata all'Immacolata, allertate ditte di spazzamento

Oggi, 8 dicembre, sono previste nevicate in Veneto, anche a quote collinari e in pianura. La protezione civile regionale ha diramato ieri un'allerta gialla per il rischio valanghe, ma il maltempo potrebbe incidere anche sulla viabilità. Per questo, la Provincia di Verona ha allertato le ditte di spazzamento neve e di spargimento sale e raccomanda a tutti i conducenti di veicoli particolare prudenza alla guida.

Le previsioni del tempo in Veneto indicano per oggi precipitazioni estese e frequenti, anche con rovesci. In pianura in prevalenza cadrà pioggia e temporaneamente pioggia mista a neve. Solo neve in pianura più probabilmente in prossimità dei rilievi.

Sulle zone collinari e montane scende la neve e solo a tratti sarà mista a pioggia.