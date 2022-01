Covid: i positivi nei singoli Comuni veronesi. Oltre al capoluogo, soltanto uno sfonda quota mille

Sono solamente due i Comuni veronesi con meno di 10 casi rilevati positivi al coronavirus, ovvero Ferrara di Monte Baldo con 3 casi e San Mauro di Saline con 7 casi. Nel complesso risultano comunque in calo in molti Comuni i casi positivi, a cominciare dal capoluogo scaligero dove sono 409 in meno rispetto alle precedenti 24 ore, per un totale di 7.971 positivi in città a fronte degli oltre 258 mila abitanti di Verona.

Sopra i 1.000 casi positivi troviamo solamente un altro Comune, vale a dire Villafranca di Verona, con un'incidenza di positività che si attesta attorno ai 32 casi ogni mille. A San Giovanni Lupatoto i positivi sono 954, ovvero 58 in meno rispetto a ieri, così come a Bussolengo i casi sono 824, ben 47 in meno rispetto a ieri ed anche a Sona troviamo 806 positivi, anche qui in calo (-39).

Il tasso di incidenza di positività più elevato, calcolato ogni mille abitanti, lo si ritrova nel piccolo Comune di Erbezzo, dove i 45 positivi su 774 abitanti totali portano il dato dell'incidenza attorno a quota 58. Di converso, il dato più basso è quello a Ferrara di Monte Baldo, dove l'incidenza di positività si attesta attorno agli 11 casi ogni mille abitanti.

Riportiamo di seguito le tabelle con tutti i dati relativi ai singoli Comuni veronesi.