Covid: in Veneto calo costante dei ricoveri ospedalieri. In diminuzione anche i casi positivi, tre le vittime

Sono 2.046 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, di questi 284 nella provincia di Verona. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, sabato 4 giugno, a cura della Regione Veneto.

Report Covid Veneto 4 giugno 2022

Calano dunque i soggetti attualmente positivi che nella nostra Regione sono passati dai 26.683 di ieri agli odierni 26.293, di cui 3.035 nella singola provincia scaligera. Sono invece 3 le vittime registrate in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 14.709 decessi da inizio pandemia, dei quali 3.114 nel territorio veronese.

La situazione negli ospedali veneti continua a migliorare, con la diminuzione oramai costante dei ricoveri di pazienti Covid. In particolare, troviamo oggi in area medica 210 persone, ovvero 13 in meno rispetto alle ultime 24 ore. Anche i pazienti Covid in terapia intensiva sono calati a 8, ovvero una persona in meno rispetto a ieri.

A ritmi non esaltanti, ma prosegue tuttora la campagna di vaccinazione contro Covid in Veneto. Sono nel complesso 4.809.615 i cicli sino ad oggi completati (+68 rispetto a ieri), mentre le dosi di vaccino booster sin qui somministrate sono 3.411.963 (+879 rispetto a ieri). Al momento risulta aver ricevuto la dose addizionale di vaccino il 68,2% della popolazione totale residente in Veneto. Un dato che sale al 75,2% se si considera la popolazione residente per la quale è effettivamente prevista la somministrazione della dose booster di vaccino anti-Covid.

Report vaccinazioni Covid Veneto 4 giugno 2022