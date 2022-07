Più di 100mila veneti sono positivi ma i pazienti Covid sono meno di mille

Sono tornati ad essere più di 100mila i veneti che oggi, 12 luglio, risultano essere positivi al coronavirus, ma tra tutti questi positivi quelli in ospedale sono meno dell'1%. Sono poco più di 700 i pazienti Covid in Veneto, di cui 35 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino Covid-19 in Veneto aggiornato al 12 luglio 2022

Degli oltre 100mila positivi in Veneto, quasi 15mila sono veronesi. Dall'inizio della pandemia, sono risultati positivi al virus 353.763 test in provincia di Verona, di cui 2.481 nelle ultime 24 ore. I veronesi oggi positivi sono 14.592 e quelli che risultano guariti sono 336.036. I morti per Covid-19 nel Veronese sono 3.135 (+3 da ieri), mentre i pazienti Covid negli ospedali veronesi sono 182, di cui 8 in terapia intensiva.

Le cifre dettagliate sul coronavirus in Veneto aggiornate alle 8 di questa mattina mostrano 13.975 test positivi nelle ultime 24 ore (1.958.737 da febbraio 2020). I veneti di cui oggi è nota la positività al virus sono 101.060. I veneti che si sono negativizzati dal virus sono in tutto 1.842.792. Ed i deceduti per Covid-19 in tutta la regione sono 14.885. Negli ospedali veneti sono positivi al coronavirus 681 pazienti in area non critica e 35 in terapia intensiva.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto del 12 luglio 2022

E con l'estensione della quarta dose a tutti gli over 60, saranno destinati i salire i numeri della campagna vaccinale anti-Covid. Campagna che ieri ha somministrato 932 dosi in tutta la regione, di cui 236 nel Veronese. Le prime dosi sono state 29, le seconde 55 e le dosi addizionali sono state 848.