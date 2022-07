Coronavirus, via libera alla quarta dose anche per chi ha più di 60 anni

Il coronavirus continua a contagiare. La crescita dei positivi, dentro e fuori dagli ospedali, in questa estate è testimoniato da numeri che non riguardano solo il Veneto, ma anche il resto d'Italia e l'Europa. E così ieri, 11 luglio, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) hanno comunicato una raccomandazione sui vaccini anti-Covid, estendendo di fatto la platea di chi si dovrebbe proteggere con una seconda dose di richiamo, la cosiddetta quarta dose.

Già nell'aprile scorso, entrambe le agenzie europee avevano chiesto ai Paesi dell'Ue di considerare la somministrazione di una quarta dose ai pazienti con fragilità e agli anziani con più di 80 anni. Con la comunicazione di ieri, il secondo richiamo viene esteso anche a chi ha almeno 60 anni.

E la comunicazione di Ema ed Ecdc è stata subito recepita dall'Italia che ha quindi dato il via libera alla seconda dose di richiamo per tutti gli over 60. Il comitato tecnico-scientifico di Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) ha dato parere positivo alla quarta dose ed il Ministero della Salute già ieri ha inviato circolare per estendere la platea vaccinale cui è destinato il secondo richiamo.

La quarta dose si potrà ricevere solo dopo 120 giorni dall'ultima somministrazione o dall'ultima infezione successiva alla terza dose.