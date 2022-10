Pazienti Covid in aumento ma non nel Veronese. E i positivi sono i calo continuo

Sono ancora in miglioramento i dati sul coronavirus in Veneto. Un miglioramento che si nota per il momento solo nei contagi che rimangono più bassi delle guarigioni, mentre sono oscillanti i numeri sui ricoveri per Covid-19.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 25 ottobre 2022

Dalle 8 di ieri mattina alle 8 di questa mattina, in provincia di Verona sono stati scoperti 1.004 contagi da coronavirus, ma il numero dei veronesi positivi è sceso da 6.848 a 6.740. Questo perché in tanti si sono negativizzati (1.109 in 24 ore), ma purtroppo anche perché ci sono stati dei decessi per Covid-19 (3 in 24 ore; 3.250 da inizio pandemia). Infine, negli ospedali della provincia di Verona sono diminuiti i positivi ricoverati: ieri erano 146, oggi sono 136 di cui 5 in terapia intensiva.

In Veneto, l'andamento è simile a veronese tranne che per i ricoveri. Con 6.363 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, infatti, i veneti positivi al virus non sono aumentati, anzi sono scesi a 58.124. I guariti dall'infezione da inizio pandemia sono saliti a 2.327.084, mentre le vittime di Covid-19 in regione sono in tutto 15.657. Sono diminuiti i pazienti Covid nelle terapie intensive del Veneto (dai 32 di ieri ai 30 di oggi), ma sono cresciuti i positivi in area non critica, arrivati a 779.

Scarica qui il report sui vaccini anti-Covid in Veneto del 25 ottobre 2022

E sono state 4.547 le vaccinazioni anti-Covid somministrate ieri in tutta la regione, di cui 946 nel Veronese. Le prime dosi sono state 8, le seconde dosi 12, le terze dosi 173 e le quarte dosi 4.354.