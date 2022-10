Covid, nelle ultime 24 ore un morto e ricoveri in aumento in provincia di Verona

Nel bollettino di ieri, 9 ottobre, ed in quello di oggi i positivi al coronavirus in Veneto sono in calo. Ma se la recente ondata di contagi è giunta al termine ce lo diranno solo i report dei prossimi giorni. Infatti, i dati due questi ultimi resoconti forniti dalla Regione sono stati raccolti durante il fine settimana e per questo sono poco comparabili con i dati dei giorni feriali.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 10 ottobre 2022

Dalle 8 del mattina di ieri sono stati registrati 298 nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Verona, dove i cittadini attualmente positivi sono 8.450 (ieri erano 8.516). Da inizio pandemia i contagiati veronesi sono stati 415.815, di questi 404.138 hanno superato l'infezione e sono quindi guariti mentre 3.227 (+1 da ieri) sono deceduti a causa del virus. Sono invece risaliti a 110 (ieri erano 105) i positivi ricoverati negli ospedali veronesi.

In tutta la regione sono stati contati da febbraio 2020 2.325.740 test positivi al coronavirus (+1.378 da ieri). I veneti oggi positivi sono 63.372 (ieri erano 63.694), i guariti sono 2.246.836 ed i deceduti per Covid-19 sono 15.532 (+1 da ieri). Sono 559 i positivi ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti, mentre quelli ricoverati nelle terapie intensive sono 29.