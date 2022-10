Covid-19 nel Veronese: leggero calo dei positivi ricoverati, 2 morti nelle ultime 24 ore

Potrebbe essere, ancora una volta, l'"effetto weekend" a mostrare una controtendenza nei dati sul coronavirus in Veneto. Dopo giorni di continua crescita di cittadini attualmente positivi, nel bollettino di oggi, 9 ottobre, si nota un calo. La lieve discesa dei positivi potrebbe essere legata al fatto che nei fine settimana l'esecuzione dei test e la raccolta dei dati rallentano. Saranno dunque i bollettini dei prossimi giorni a certificare se il calo di oggi è una vera inversione di tendenza oppure se i contagiati continueranno a crescere.

Scarica qui il report Covid in Veneto del 9 ottobre 2022

In provincia di Verona, da inizio pandemia, i contagi accertati sono stati 415.517, di cui 771 nelle ultime 24 ore. I veronesi oggi positivi sono 8.516 (ieri erano 8.669) ed i guariti dall'infezione sono saliti a 403.775. Da segnalare nel Veronese due decessi dalle 8 di ieri mattina (sono 3.226 da inizio pandemia), mentre i positivi al virus ricoverati negli ospedali veronesi sono 105 (ieri erano 106), di cui 7 in terapia intensiva.

In tutta la regione sono stati 2.324.362 i tamponi positivi al coronavirus da febbraio 2022 (+4.658 rispetto alle 8 di ieri mattina). I veneti attualmente positivi sono 63.694 (ieri erano 64.031) ed i negativizzati sono diventati 2.245.137. Il totale dei morti di Covid-19 in Veneto è salito a 15.531 (+10 in 24 ore) ed i positivi ricoverati negli ospedali della regione sono 530 in area non critica e 29 in terapia intensiva.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto del 9 ottobre 2022

Nella giornata di sabato sono stati 1.419 le vaccinazioni anti-Covid eseguite in Veneto, di cui 330 nel Veronese. Le prime dosi sono state 2, le seconde dosi 14, le terze dosi 84 e le quarte dosi 1.319.