Coronavirus nei comuni veronesi, zero cittadini positivi in 23 territori

L'unico comune con più di cento casi è Verona (136), in tutti gli altri non se ne contano più di 29

È sceso dai 627 di ieri, 5 giugno, ai 583 di oggi, il numero di positivi al coronavirus presenti nei singoli comuni della provincia di Verona. Numero contenuto nel bollettino prodotto dall'Ulss 9 Scaligera per le varie amministrazioni locali. Un bollettino diverso da quello regionale, perché diverso è il modo di riportare i casi di positività. L'aggiornamento dell'Ulss, infatti, non tiene conto di coloro che hanno superato la data di fine sorveglianza, neanche se positivi, o ricoverati o se ospiti di una casa di riposo. La tabella dell'azienda socio-sanitara scaligera include, però, i cittadini in isolamento e con uno stato di sorveglianza attiva o da definire, mentre i casi in sorveglianza non necessaria, passiva o in auto-monitoraggio sono registrati solo se ricoverati o se riguardano ospiti di case di riposo.

CORONAVIRUS NEI SINGOLI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Pur essendoci dunque delle differenze tra il bollettino della Regione e quello dell'Ulss 9 Scaligera, quest'ultimo è interessante perché scompone i dati in base ai territori comunali. Questo permette, ad esempio, di scoprire quali sono i territori senza cittadini positivi al coronavirus. Questi territori sono, in ordine alfabetico: Badia Calavena, Bardolino, Bonavigo, Brentino Belluno, Castagnaro, Cazzano di Tramigna, Concamarise, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Illasi, Marano di Valpolicella, Montecchia di Crosara, Pastrengo, Pressana, Roverchiara, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Velo Veronese e Vestenanova.

Il comune con il maggior numero di positivi era e rimane Verona, ma è l'unico con più di cento positivi tra i residenti (136). In tutti gli altri territori con cittadini positivi al coronavirus, non se ne contano più di 29.

Mentre il comune con l'incidenza più alta di cittadini positivi rispetto al totale della popolazione è in questo momento Rivoli Veronese con lo 0,3%.