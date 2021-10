Coronavirus in provincia di Verona, 14 comuni senza residenti positivi

L'Ulss 9 Scaligera ha segnalato ai comuni veronesi un nuovo aumento dei residenti positivi al coronavirus. Lo ha fatto con il suo bollettino, in cui è possibile leggere territorio per territorio quanti sono i cittadini oggi in isolamento e sotto sorveglianza a causa del virus. Oggi, 26 ottobre, il loro numero è diventato 880, mentre ieri erano 851. Numero che include «tutte le persone in isolamento in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire" - ha spiegato l'Ulss - Include i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. E sono infine incluse le persone "positive" ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono riportati i casi con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 26 OTTOBRE 2021

In 24 ore la situazione è rimasta invariata nella maggior parte dei territori veronesi. Il miglioramento più significativo è stato registrato a Monteforte d'Alpone dove rispetto a ieri ci sono 4 positivi in meno. A Verona, invece, c'è stato un aumento di 12 positivi. Il capoluogo è sempre il comune con il maggior numero di casi di positività al coronavirus (186) e alle sue spalle ci sono altri due comuni popolosi: San Bonifacio (58) e Villafranca di Verona (43). Sono 14 i comuni senza positivi al coronavirus, mentre il comune con il rapporto più elevato tra numero di positivi e numero di abitanti è Arcole (4,41 positivi ogni mille abitanti).