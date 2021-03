Festa di compleanno al bar dopo le 18, locale chiuso e sei multati

Ieri sera, 6 marzo, i carabinieri di Verona hanno controllato un bar di Corso Milano. L'orario di chiusura delle 18 era passato e la saracinesca del locale era abbassata, ma dall'esterno si intravedeva la luce accesa. Dentro il bar sono state sorprese sei persone intente a bere e a festeggiare un compleanno, come da loro dichiarato ai militari. Il tutto, ovviamente, era in contrasto con tutte le disposizioni contro la diffusione del coronavirus. Per questo, i sei sono stati tutti multati ed il bar è stato chiuso.