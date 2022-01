Coronavirus, cominciata fase calante dei contagi ma non dei ricoveri

Diminuiscono i nuovi casi di positività al coronavirus e calano anche i cittadini attualmente infettati dal virus. La cosiddetta quarta ondata pandemia sembra essere ormai entrata nella sua fase calante, sia in Veneto che in provincia di Verona.

Scarica qui il bollettino su Covid-19 in Veneto aggiornato al 29 gennaio 2022

Da inizio pandemia, 217.821 veronesi sono stati contagiati dal coronavirus. Di questi 3.005 sono stati i contagi accertati nelle ultime 24 ore (dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina). In provincia di Verona oggi sono positivi al virus 56.433 cittadini, 443 in meno rispetto a ieri. Un calo principalmente dovuto alle negativizzazioni, salite a 158.523 (+3.440 da ieri), ma si segnalano anche 8 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore (2.865 durante tutta la pandemia). Infine, nell'ultima giornata sono 2 i posti letto in più occupati da pazienti positivi al virus negli ospedali veronesi. In totale sono 407 e sono 53 i pazienti Covid a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 83 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 60 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 50 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 38 a Villafranca (di cui 8 in terapia intensiva), 15 a Marzana, 20 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 45 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva), 33 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva) e 9 al Centro Riabilitativo Veronese.

L'andamento veronese ricalca quello veneto, dove i tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 15.631 (1.134.997 da febbraio 2020). I veneti positivi oggi sono 253.372 (-3.507 da ieri). I negativizzati sono 868.492 (+19.102 da ieri) ed i deceduti per Covid in Veneto sono saliti a 13.133 (+36 da ieri). Negli ospedali della regione sono 1.779 i pazienti per Covid in area non critica (di cui 1.497 positivi) e 182 i pazienti per Covid in terapia intensiva (di cui 156 positivi).