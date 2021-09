Coronavirus, crescite contenute tra i positivi e i ricoverati nel Veronese

La provincia di Verona è ormai prossima ai 90mila contagi da coronavirus dall'inizio della pandemia ad oggi, 2 settembre, ma la crescita dei veronesi attualmente positivi al virus è contenuta, come anche quella dei positivi ricoverati in ospedale.

CORONAVIRUS IN VENETO - AGGIORNAMENTO DELLE 8 DEL 2 SETTEMBRE 2021

Nel Veronese, delle 8 di ieri alle 8 di questa mattina, sono risultati positivi al coronavirus 151 test. I casi di positività registrati in tutta la provincia dal febbraio dell'anno scorso sono così diventati 89.897. Risultano attualmente noti 1.877 veronesi positivi al virus (+42 rispetto a ieri), mentre i negativizzati sono 85.372 (+109 da ieri). Non cambia il numero dei deceduti veronesi per Covid-19 (2.648), ma sale il numero dei pazienti Covid negli ospedali veronesi. Ieri erano 59 e questa mattina sono 66, così distribuiti: all'ospedale di Borgo Roma 18 in area non critica, a Borgo Trento 6 e tutti in terapia intensiva, a Legnago 22 (di cui 3 in terapia intensiva), a Villafranca di Verona 5 (di cui 2 in terapia intensiva), a Negrar 12 (di cui 1 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda 3 (di cui 2 in terapia intensiva).

In Veneto, i casi di positività sono saliti a 456.338 con gli 844 tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore. I veneto oggi positivi sono 13056 (+261 da ieri), i negativizzati sono 431.591 (+581 da ieri) ed i morti per Covid-19 in tutta la regione sono saliti a 11.691 (+2 da ieri). Negli ospedali del Veneto, infine, sono 231 i pazienti per Covid-19 ricoverati in area non critica (198 positivi e 33 negativizzati) e 55 i ricoverati per Covid-19 in terapia intensiva (52 positivi e 3 negativizzati).