Positivi al coronavirus, sono 9mila in tutto il Veneto e diminuiscono ancora

Nuovi contagi da coronavirus ancora inferiori alle negativizzazioni. In provincia di Verona e in Veneto continuano a diminuire i cittadini attualmente positivi al virus e negli ospedali della regione diminuiscono anche i pazienti Covid. Sono ancora sotto il segno del miglioramento i dati sulla pandemia diffusi oggi, 14 ottobre, dalla Regione Veneto.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE 8 DEL 14 OTTOBRE 2021

In provincia di Verona, da inizio pandemia sono risultati positivi al coronavirus 92.892 (+69 da ieri) ma quelli che lo risultano attualmente sono 1.041 (-11 da ieri). Rimangono 2.663 i deceduti per Covid-19 nel Veronese, mentre coloro che sono stati contagiati e poi si sono negativizzati ammontano a 89.188 (+80 da ieri). Rimangono 36 i pazienti positivi al virus negli ospedali veronesi, sono 7 quelli in terapia intensiva (3 a Borgo Trento, 3 a Legnago e 1 a Negrar) e 29 quelli negli altri reparti (11 a Borgo Roma, 10 a Legnago, 2 a San Bonifacio e 6 a Negrar).

Con 334 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, il numero dei casi positivi al coronavirus in tutta la regione è salito a 473.696, ma i veneti che oggi sono positivi sono 9.008 (-115 da ieri). I negativizzati sono 452.888 (+448 da ieri) ed i deceduti a causa del virus sono diventati 11.800 (+1 da ieri). Nelle terapie intensive del Veneto ci sono 37 malati per Covid-19 (di cui 32 positivi) e negli altri reparti i pazienti per Covid-19 sono 190 (di cui 145 positivi).