Una vittima da coronavirus nelle ultime 24 ore nel Veronese, l'unica del Veneto

Ed è il secondo giorno consecutivo in cui il numero dei veronesi attualmente positivi al virus cresce, dopo un lungo periodo in cui questo dato non faceva altro che diminuire

Secondo giorno consecutivo di crescita per il numero dei positivi al coronavirus presenti in provincia di Verona. Un dato che può suonare come un piccolo campanello d'allarme, dopo un lungo periodo in cui i positivi veronesi non facevano altro che diminuire nonostante i nuovi contagi. Un dato che però potrebbe rappresentare anche solo una breve parentesi. Lo si potrà scoprire solo leggendo i prossimi bollettini sul Covid-19 emessi dalla Regione Veneto, ma intanto questo è il bollettino di oggi, 1 luglio.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE ORE 8 DELL'1 LUGLIO 2021

Con altrettanti tamponi positivi, da inizio pandemia sono stati accertati 82.282 casi di contagio da coronavirus in provincia di Verona (+20 dalle 8 di ieri). I veronesi positivi oggi sono 281 (+15 da ieri), i negativizzati sono 79.376 (+4 da ieri) ed i morti per Covid-19 sono saliti a 2.625 (+1 in 24 ore). E sono cresciuti anche i ricoverati positivi al virus negli ospedali per acuti del Veronese, passati da 15 a 17 nel giro di un giorno. E di questi 17, uno solo è ricoverato in terapia intensiva. Sempre 2, infine i pazienti Covid negli ospedali di comunità della provincia scaligera.

Stabile la situazione a livello regionale, dove il totale dei tamponi positivi registrati è salito a 425478 (+55 in un giorno), ma i veneti attualmente positivi sono 4.574 (-1 in 24 ore). I negativizzati sono 409.288 (+55 in 24 ore) ed i deceduti per Covid-19 in Veneto sono 11.616 (+1 in 24 ore). I ricoverati per Covid-19 in tutta la regione sono 247 in area non critica (di cui 45 positivi), 17 in terapia intensiva (di cui 6 positivi) e 40 negli ospedali di comunità (di cui 7 positivi).