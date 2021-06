Più di due giorni senza morti per Covid nel Veronese, stabili contagi e ricoveri

Un deceduto per Covid-19 in Veneto, nessuno in provincia di Verona. È questa la novità principale contenuta nel bollettino delle 17 di oggi, 6 giugno, sull'emergenza coronavirus nel territorio regionale.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO DELLE ORE 17 DEL 6 GIUGNO 2021

In provincia di Verona, sono 81.999 i tamponi positivi al coronavirus registrati da inizio pandemia (+3 dalle 8 di questa mattina, +7 in 24 ore). I veronesi attualmente positivi al virus sono 791 (+4 da questa mattina, +1 in 24 ore) mentre un ricalcolo dei negativizzati nel Veronese ha aggiornato il loro numero a 78.592 (-1 da questa mattina, +6 in 24 ore). Mentre è dal bollettino delle 8 del 4 giugno che, fortunatamente, resta fermo a 2.616 il numero dei morti veronesi per Covid-19. E sono riscesi a 56 (-2 da questa mattina, invariato in 24 ore) i pazienti Covid ricoverati negli ospedali per acuti di Verona e provincia: 12 in terapia intensiva e 44 in area non critica. Ancora fermo a 11, infine, il numero dei pazienti Covid negli ospedali di comunità veronesi.

In tutto il Veneto, i contagiati dal coronavirus sono stati finora 424.016 (+14 da questa mattina, +47 in 24 ore), ma coloro che attualmente sono positivi sono 6.848 (-32 da questa mattina, -76 in 24 ore). I negativizzati sono saliti a 405.587 (+45 da questa mattina, +122 in 24 ore). E purtroppo è salito a 11.581 il conto dei morti per Covid-19 in tutta la regione (+1 da questa mattina e in 24 ore). I ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono scesi a 573 (-3 da questa mattina): in area non critica sono 508 (di cui 194 positivi) e in terapia intensiva sono 65 (di cui 43 positivi). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti per Covid-19 restano 80, di cui 36 positivi.