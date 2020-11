Covid-19 a Verona: 13 morti in 24 ore ed in ospedale i positivi sono 613

Di poco ma pur sempre in crescita. La curva dei contagi e dei ricoveri legati al coronavirus a Verona e in Veneto non puntano ancora verso il basso ma si stanno appiattendo sempre più, come mostrano i numeri del bollettino delle 17 di oggi, 29 novembre, e dell'aggiornamento delle 8 di questa mattina.

COVID-19 IN PROVINCIA DI VERONA. Dalle 8 alle 17 sono stati registrati 122 nuovi casi di contagio, il cui totale complessivo è salito a 27.120. I veronesi attualmente positivi sono 15.476 (+65 da questa mattina), i negativizzati sono 10.672 (+47 da questa mattina), e rimane purtroppo alto il numero dei nuovi morti. Per Covid-19 sono 972 veronesi, dieci in più da questa mattina e tredici in 24 ore. Negli ospedali veronesi, la situazione è sostanzialmente stabile. Da questa mattina si è contato un solo paziente in più positivo al coronavirus. In totale i pazienti Covid sono 613 e sono così distribuiti: 114 a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 103 a Borgo Trento (di cui 29 in terapia intensiva), 92 a Legnago (di cui 7 in terapia intensiva), 57 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 101 a Villafranca (di cui 15 in terapia intensiva), 15 a Marzana, 5 a Bovolone, 71 a Negrar (di cui 7 in terapia intensiva) e 55 a Peschiera del Garda (di cui 7 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. Sono stati superati gli 80mila cittadini attualmente positivi in tutta la regione. Da questa mattina, sono stati ufficializzati 1.128 nuovi contagiati in Veneto (144.717 da inizio pandemia). Coloro che adesso sono positivi in tutta la regione sono 80.296 (+585 da questa mattina). I negativizzati sono 60.726 (+525 da questa mattina). Ed i morti per Covid-19 in Veneto sono diventati 3.695 (+18 da questa mattina). Il coronavirus sta costringendo a cure ospedaliere 2.941 veneti. Di questi, 336 sono in terapia intensiva (317 positivi e 19 negativizzati) e 2.605 negli altri reparti (2.466 positivi e 139 negativizzati).

Allegati