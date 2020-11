Coronavirus, più di 15mila positivi attualmente residenti nel Veronese

Più di 15mila positivi residenti in provincia di Verona, quasi 80mila in tutto il Veneto. La Regione ha diffuso questa mattina, 29 novembre, il bollettino delle 8 sull'emergenza coronavirus. Un report che mostra una tendenza simile a quella dell'aggiornamento di ieri pomeriggio, con nuovi contagi e ricoveri non più in rapida ascesa ma in fase di stabilizzazione.

COVID-19 NEL VERONESE. Attraverso i test a tampone è stato possibile confermare il contagio di 26.998 veronesi dall'inizio della pandemia (+232 rispetto a ieri pomeriggio). Nel territorio scaligero risiedono attualmente 15.411 (+135 rispetto a ieri pomeriggio), mentre i negativizzati sono 10.625 (+94 da ieri pomeriggio). Dalle 17 di ieri, altri 3 veronesi si sono spenti a causa del virus, che nel Veronese per il momento ha provocato 962 decessi. Aumentano di poco anche i positivi ricoverati negli ospedali di Verona e provincia. Ieri pomeriggio erano 612, mentre questa mattina sono 617 e si trovano: a Borgo Roma (119 di cui 4 in terapia intensiva), a Borgo Trento (109, di cui 29 in terapia intensiva), a Legnago (90, di cui 7 in terapia intensiva), a San Bonifacio (56, di cui 7 in terapia intensiva), a Villafranca (99, di cui 14 in terapia intensiva), a Marzana (14), a Bovolone (5), a Negrar (70, di cui 6 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (55, di cui 7 in terapia intensiva).

COVID-19 IN VENETO. I tamponi che hanno dato esito positivo in Veneto da febbraio a oggi sono saliti a 143.589 (+1431 da ieri pomeriggio). I veneti attualmente positivi sono 79.711 (+758 da ieri pomeriggio), i negativizzati sono 60.201 (+664 da ieri pomeriggio) ed i morti positivi al coronavirus sono diventati 3.677 (+9 da ieri pomeriggio). Per colpa del virus, questa mattina ci sono 331 pazienti Covid nelle terapie intensive venete (di cui 311 positivi) e 2.582 pazienti Covid negli altri reparti (di cui 2.442 positivi).

Allegati