Coronavirus, saliti a 612 i positivi ricoverati negli ospedali veronesi

Non c'è ancora una svolta favorevole nei numeri che riguardano l'emergenza Covid in Veneto. Come il bollettino delle 8 di questa mattina, anche l'aggiornamento delle 17 di oggi, 26 novembre, non contiene dati che possano indicare un miglioramento della situazione.

CORONAVIRUS NEL VERONESE. Sono diventati 25.429 i casi positivi scoperti nel territorio scaligero dall'inizio della pandemia (+287 da questa mattina). I positivi attualmente residenti in provincia di Verona sono diventati 14.602 (+132 da questa mattina), i negativizzati sono saliti a 9.904 (+150 da questa mattina), mentre i morti veronesi per Covid-19 sono 923 (+5 da questa mattina). E crescono anche i ricoverati: questa mattina erano 602 e questo pomeriggio sono diventati 612. Si trovano a Borgo Roma (124, di cui 4 in terapia intensiva), a Borgo Trento (112, di cui 30 in terapia intensiva), a Legnago (80, di cui 7 in terapia intensiva), a San Bonifacio (58, di cui 8 in terapia intensiva), a Villafranca (100, di cui 15 in terapia intensiva), a Marzana (11), a Bovolone (4), a Negrar (71, di cui 6 in terapia intensiva) e a Peschiera del Garda (52, di cui 7 in terapia intensiva).

CORONAVIRUS IN VENETO. Con altri 1.576 casi positivi scoperti dalle 8 alle 17 di oggi, sono diventati 135.632 i contagiati scoperti in tutta la regione. I veneti attualmente positivi sono 75.902 (+750 da questa mattina), i negativizzati sono 56.201 (+798 da questa mattina) ed i morti per Covid-19 in Veneto sono saliti a 3.529 (+28 da questa mattina). Infine, sono 2.896 i pazienti ricoverati a causa del virus. Nelle terapie intensive i pazienti Covid sono 319, di cui 301 positivi, mentre negli altri reparti sono 2.577, di cui 2.447 positivi.

