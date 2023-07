Riattivato centro di accoglienza dei richiedenti asilo nella ex scuola di Piovezzano

La giunta comunale di Pastrengo, guidata dal sindaco Stefano Zanoni, ha approvato lo schema di collaborazione con la Prefettura di Verona per l'accoglienza di richiedenti asilo nella frazione di Piovezzano. Il centro in cui saranno temporaneamente ospitati i migranti sarà attivato nella ex scuola elementare di Via Chiesa, come già successe nel 2016 quando per bloccare l'accoglienza furono raccolte 700 firme e ci furono accese proteste.

Ancora non è noto quanti richiedenti asilo saranno alloggiati a Piovezzano, in un immobile inutilizzato da circa quattro anni. Nell'accordo, che sarà valido fino a fine febbraio 2024 e che potrà essere prorogato di un anno, viene riportato che «il Comune concede alla Prefettura l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale per destinare lo stesso a struttura temporanea per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale. La Prefettura, successivamente alla stipulazione dell'accordo, provvederà ad individuare il soggetto preposto alla gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo». Quindi, sarà la Prefettura a stabilire nei prossimi giorni quale ente avrà la responsabilità di gestire l'accoglienza. Ente che avrà poi il compito di arredare e di realizzare eventuali migliorie alla struttura, oltre ad avere gli oneri di copertura delle spese per le utenze e per la manutenzione ordinaria.

Non ci saranno, dunque, spese a carico del Comune di Pastrengo che, anzi, incasserà dalla Prefettura 2.318,55 al mese. Comune e Prefettura, comunque, potranno valutare «la realizzazione di specifiche progettualità finalizzate all’integrazione dei richiedenti asilo ospitati», come scritto nell'accordo. In sostanza, il Comune potrà coinvolgere i richiedenti protezione internazione in attività di volontariato e socialmente utili.