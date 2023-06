Cantiere filobus: dalla prossima settimana telecamere riattivate anche in viale Piave e via Città di Nimes

Nuovo step nel cronoprogramma di riattivazione dei controlli video nell’area del cantiere della filovia in via Città di Nimes. Secondo quanto riferito dal Comune di Verona in una nota, a partire da lunedì 19 giugno torneranno a funzionare anche le telecamere per il presidio delle corsie preferenziali in viale Piave e via Città di Nimes, destinate da sempre alla sola circolazione di autobus, taxi e mezzi di emergenza.

«In questo modo - spiegano da Palazzo Barbieri - sarà alleggerito ulteriormente il lavoro degli agenti, che potranno essere impiegati in altri servizi di controllo sul territorio comunale». Come ricordato sempre dal Comune, già dallo scorso lunedì il presidio tramite telecamera è iniziato sulla corsia preferenziale al varco di piazzale XXV Aprile. «Chi vi transita - sottolineano da Palazzo Barbieri - sarà multato con un verbale di quasi 100 euro, atto che in seguito alla comunicazione sull’APP IO, verrà notificato in tempi brevi».

La nota del Comune di Verona evidenzia infine che «questa tipologia di violazione purtroppo è stata spesso registrata in prossimità del cantiere Città di Nimes, dove, dal 21 aprile giorno dell’inizio della nuova circolazione per i lavori della filovia, la Polizia locale è in attività per il presidio di tutte le corsie bus videosorvegliate, con il fermo di migliaia di veicoli».