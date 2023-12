Bomba day, zona rossa evacuata. Collegamenti difficili con la Valpolicella

Sono iniziate molto presto questa mattina, 28 dicembre, le operazioni di evacazione della zona rossa di Parona per gestire in sicurezza il disinnesco della bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale trovata in un cantiere.

I 2.828 residenti nel raggio di 755 metri dal punto di ritrovamento dell'ordigno sono dovuti uscire dall'area entro le 7.30 di questa mattina.E tra gli sfollati ci sono anche 811 over 65 e un centenario. Le famiglie evacuate sono quasi tutte residenti nel Comune di Verona, ma il perimetro della zona rossa include anche due immobili del Comune di Negrar di Valpolicella.

Un centro di assistenza alla popolazione è stato allestito al Pala Agsm-Aim in zona Stadio. Il centro è stato collegato a Parona con un servizio di navette attivato dalle 6 da Atv. Le navette sono partite da Lungadige Attiraglio e hanno raggiunto il palazzetto passando per Viale del Brennero, Via dei Reti, Via Beltramini, Via Milani, Via Valpolicella, Largo Stazione Vecchia, Via Sottomonte, Via Preare, Viale Caduti del Lavoro, Viale Cristoforo Colombo, Via San Marco, Via Vitruvio e Via Negrelli. Inoltre, per il trasporto delle persone allettate o con difficoltà di movimento è stato previsto un servizio specifico del 118 e dell'Ulss 9 Scaligera.

Oltre alle abitazioni sono state sgomberate anche una quindicina le attività commerciali che dovranno rimanere chiuse fino al tardo pomeriggio di oggi.

Questo è l’elenco delle strade interessate dall’evacuazione: Largo Stazione Vecchia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 12A, 12B, 14A, 16A; Lungadige Attiraglio 79, 80, 81, 83; Lungadige XXVI Luglio 1944 1, 2, 3; Piazza del Porto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1A, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 5A, 10A, 10B, 12A, 13A, 14A, 15A, 15B; Piazza della Vittoria 1, 2, 4; Strada Monte Cillario 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1A, 1B, 1C, 8A; Strada per Arbizzano 2, 4; Via Andrea Chiocco 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; Via Antonio Milani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3A, 3B, 31, 33, 38, 5A, 5B, 5C, 5D, 9A, 11A; Via Boscomantico 8, 9, 9A, 9B; Via Caovilla 1, 2, 3, 1A, 1B, 2B; Via Cristoforo Guerinone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Via degli Arusnati 1, 3, 5, 7, 8, 9, 1A, 1B, 1C, 10, 11, 13, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H; via dei Reti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 20A, 20B, 22A, 22B, 22E, 22F, 22G, 24A; Via del Monastero 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2A, 2B, 20, 10A, 16A; Via del Ponte 1, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 4A, 4B, 16A, 20A, 22A; Via Fratelli Alessandri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3A, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5A, 9A, 9B, 11A, 12A, 13A, 16A, 26A, 30A, 30B, 34A, 44A; Via Fratelli De Paoli 1, 2, 3, 4, 6; Via G.B. Pighi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 17A; Via Giacomo Barucchi 93, 110, 112, 114; Via Gino Beltramini 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 5A, 7A, 15A, 15B; Via Giuseppe Riolfi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7A; Via Liberale da Verona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86A, 88, 90, 92, 94; Via S. Cristina 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 9B, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26A, 26B, 26C, 27, 28, 28A, 28B, 29, 30; Via Sottomonte 1, 2, 4, 6, 6A, 6B, 8; Via Torcolo 1, 2, 2B, 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F; Via Val Lagarina 1, 2, 4, 5; Via Valpolicella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 20B, 21, 22, 23, 23A, 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 54, 55, 55F, 55G, 55H, 55L, 55M, 56, 57, 57A, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 107; Via Villa Tomba 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6; Viale del Brennero 1, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 9A, 9B, 9C, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14A, 16, 17, 23, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 34, 34A, 35, 36, 36A, 37, 38, 40, 42, 42A, 44, 45, 47, 49.

Tutte queste strade saranno chiuse al transito di ogni veicolo e anche ai pedoni durante tutta la durata delle operazioni di disinnesco, che si stima possano terminare intorno alle 17 di oggi.

Le operazioni sono effettuate dai membri dell'ottavo reggimento guastatori della Folgore di Legnago, i quali caricheranno il residuato bellico su un veicolo speciale e lo trasporteranno fino ad una cava di Sommacampagna dove lo faranno brillare. E durante il trasporto, saranno attive delle temporanee chiusure al traffico lungo il percorso per permettere al convoglio di avere la strada sempre libera.

Oltre alle modifiche alla viabilità stradale, è in vigore anche la chiusura al traffico ferroviario tra Domegliara e Verona, lungo la linea del Brennero. Il percorso interdetto ai treni sarà coperto da un servizio di autobus.

Le attività di chiusura stradale e di assistenza ai cittadini sono svolte da una trentina tra agenti della polizia locale di Verona e da altrettanti volontari della protezione civile. Allestito in prefettura un centro di coordinamento e di soccorso, mentre nella centrale della polizia locale veronese è attivo il centro operativo comunale. Infine, la questura ha coordinato le misure per garantire l'ordine pubblico e sventare eventuali casi di sciacallaggio nella zona evacuata.