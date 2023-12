Bomba Day a Parona il 28 dicembre, le vie incluse nella zona rossa

Giovedì 28 dicembre sarà il giorno in cui gli artificieri dell'esercito italiano saranno impegnati nel disinnesco della bomba americana, residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale, ritrovata il 5 dicembre scorso in un cantiere di Parona. Ieri, 18 dicembre, in prefettura si è tenuta una riunione di coordinamento presieduta dal prefetto Demetrio Martino per programmare le attività. Attività che prevedono l'evacuazione di quasi 3mila residenti a cura del Comune di Verona, rappresentato ieri in prefettura dal capo di gabinetto Giuseppe Perini, dal comandante della polizia locale Luigi Altamura e dalla presidente della seconda circoscrizione Elisa dalle Pezze.

Il Comune ha pronto un piano d'intervento per l'assistenza della popolazione interessata dalle operazioni di disinnesco della bomba. Da oggi è attivo il link sul sito del Comune di Verona dove è consigliato effettuare la prenotazione per accedere al centro di assistenza che sarà allestito al palasport, in zona Stadio. Tramite il 118 e l'Ulss 9 Scaligera saranno inoltre predisposti i servizi di trasporto per le persone allettate e con difficoltà di movimento.

Da parte del Comune è in fase di attuazione un'ampia e capillare comunicazione nella cosiddetta zona rossa, ovvero l'area nel raggio di 755 metri dal punto in cui è stato trovato l'ordigno area interessata. Area che entro le 7.30 di giovedì 28 dicembre dovrà essere completamente evacuata e che per circa 9 ore sarà chiusa al traffico veicolare e ferroviario.

L'elenco degli indirizzi nella zona rossa per la bomba a Parona

Saranno interessati dall’evacuazione 2.828 residenti soprattutto del Comune di Verona, ma nella zona rossa ricadono anche due immobili di Negrar di Valpolicella. Tra gli sfollati ci sono 811 ultra 65enni, e un centenario. E sono una quindicina le attività commerciali ricomprese nel raggio che saranno sgomberate e tenute chiuse.

Le operazioni di bonifica dell'ordigno bellico saranno eseguiti dai militari dell'ottavo reggimento guastatori della Folgore di Legnago. E durante tutto il periodo della bonifica sarà attivo al palazzetto dello sport in zona Stadio un centro di assistenza per coloro che non riescono a trovare una sistemazione da amici o parenti. Da oggi è possibile prenotare un posto nel centro di assistenza. E si può anche specificare se si vuole essere trasportati dai bus navetta che Atv metterà a disposizione a partire dalle 6.

Alle attività di chiusura stradale e di assistenza ai cittadini provvederanno agenti della polizia locale e volontari della consulta comunale di protezione civile.

Il centro di coordinamento e soccorso sarà invece allestito in prefettura, mentre la centrale della polizia locale sarà anche centro operativo comunale. Infine, per le misure di ordine pubblico e anti-sciacallaggio sarà impegnata la questura con specifica ordinanza diretta a tutte le forze di polizia.