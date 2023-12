Quasi 3mila residenti dovranno evacuare per il "bomba day" a Parona

Sarà disinnescata, rimossa e fatta brillare il prossimo 28 dicembre la bomba trovata il 5 dicembre scorso in un cantiere di Parona, quartiere di Verona al confine con Negrar di Valpolicella. Le operazioni dureranno una decina di ore circa e per eseguirle in sicurezza sarà necessario evacuare quasi 3mila residenti.

La bonifica dell'ordigno esplosivo risalente alla seconda guerra mondiale è stata discussa questa mattina, 18 dicembre, in prefettura in una riunione di coordinamento presieduta dal prefetto Demetrio Martino e a cui hanno partecipato il sindaco di Verona Damiano Tommasi, i vertici delle forze dell'ordine, il comandante dell'ottavo reggimento guastatori della Folgore e i referenti degli enti tecnici coinvolti e dei gestori dei servizi essenziali.

Le operazione di preparazione alla bonifica sono già in corso ed è stato già definito in 750 metri il raggio della cosiddetta zona rossa attorno alla bomba, la quale contiene 250 chilogrammi di esplosivo.

L'intervento che richiederà l'evacuazione della popolazione si terrà, invece, il 28 dicembre. A partire dalle 8.30, oltre 2.800 personale di Verona e di Negrar dovranno lasciare la propria abitazione e potranno farvi ritorno intorno alle 17. Chi non potrà essere accolto da amici o da parenti troverà ospitalità al Pala Agsm-Aim, che sarà raggiungibile anche attraverso dei bus navetta.