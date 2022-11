Covid in Veneto: salgono a 62.129 gli attuali positivi, 13 le vittime nelle ultime24 ore

Sono 5.686 i casi in più di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto rispetto a ieri, dei quali 946 nella provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, giovedì 24 novembre, diffuso da Azienda Zero.

Il numero dei casi attualmente positivi sale dunque oggi a quota 62.129 in Veneto (ieri erano 60.761), così come nel territorio scaligero si è giunti a quota 6.938 attuali positivi (ieri erano 6.785). Nelle ultime 24 ore si contano inoltre purtroppo altri 13 decessi che portano così il computo totale della vittime da inizio pandemia in Veneto a quota 15.909 morti.

Scarica il Report Covid Veneto 24 novembre 2022

Per quanto attiene alla situazione negli ospedali del Veneto, oggi i ricoveri in area medica di pazienti Covid sono saliti a quota 836 (+8), mentre quelli in terapia intensiva sono 33, ovvero uno in meno rispetto a ieri. Numeri tutto sommato stazionari e comunque in lieve diminuzione invece per quel che riguarda le strutture ospedaliere della provincia di Verona: in area medica, infatti, troviamo oggi 161 pazienti Covid (-1), mentre sono scese a 9 le persone curate in terapia intensiva ed attualmente positive al coronavirus (-2).