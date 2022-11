Covid in Veneto: salgono a 60.303 gli attuali positivi, +15 ricoveri in area medica e 9 morti in 24 ore

Sono 7.411 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 1.169 nella provincia scaligera. È quanto riportato nel bollettino Covid odierno, marrtedì 22 novembre, a cura di Azienda Zero.

Tornano dunque a salire i casi attualmente positivi che nella nostra Regione sono oggi 60.303 (ieri erano 59.091), così come nella provincia veronese dove sono giunti a 6.642 (ieri erano 6.367). Nelle ultime 24 ore si contano purtroppo inoltre altri 9 decessi che portano così il computo totale delle vittime da inizio pandemia in Veneto a quota 15.885 morti.

Scarica il Report Covid Veneto 22 novembre 2022

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali del Veneto, prosegue anche oggi l'aumento dei pazienti Covid: sono infatti 814 le persone positive al coronavirus e curate in area medica (+15), mentre nelle terapie intensive del Veneto troviamo 30 pazienti Covid (-1). Considerando invece gli ospedali della provincia veronese, si assiste ad una lieve diminuzione dei ricoveri in area medica, giunti a quota 164 (-6), mentre cresce a 11 il numero dei pazienti Covid curati in terapia intensiva (+3).