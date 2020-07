L'Aifa autorizza la sperimentazione sul vaccino anti Covid-19: si farà a Verona

Secondo quanto si apprende da una nota ufficiale, «l’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la sperimentazione di fase I sul vaccino anti Covid-19 prodotto dall’azienda bio-tecnologica italiana ReiThera. Lo studio è stato già valutato positivamente dall’Istituto Superiore di Sanità e ha ottenuto il parere favorevole del Comitato etico dell’INIMI Spallanzani».

Si tratta, prosegue la nota, di uno studio di fase I che ha l’obiettivo di «valutare la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino GRAd-COV2, basato su un vettore adenovirale e rivolto contro il Coronavirus 2 responsabile della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2)». Il vaccino GRAd-COV2 avrebbe già dimostrato di essere «sufficientemente sicuro ed immunogenico nei modelli animali».

Covid-19 – Italian Medicine Agency approved a phase 1 clinical study on ReiThera vaccine in Italy

Lo studio prevede l’arruolamento di 90 volontari sani in due coorti sequenziali (coorte di adulti e coorte di anziani). La coorte degli adulti arruolerà 45 soggetti sani di età compresa tra 18 e 55 anni. La coorte degli anziani arruolerà 45 soggetti sani di età compresa tra 65 e 85 anni. Entrambe le coorti sono definite per avere tre bracci di trattamento a tre dosi crescenti composti da 15 partecipanti ciascuno, per un totale di 6 gruppi. L’arruolamento inizierà dalla coorte 1 e procederà in maniera sequenziale, previa verifica dei dati di sicurezza ai differenti step.

Il progetto di sviluppo del vaccino è sostenuto dal Ministero della Ricerca con il CNR e dalla Regione Lazio. La sperimentazione sarà condotta presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "L. Spallanzani" di Roma e il Centro Ricerche Cliniche in Borgo Roma a Verona.

