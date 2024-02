Vallo Cangrande: domenica la seconda giornata di pulizia, grazie ai volontari già rimossa una tonnellata e mezza di rifiuti

Domenica 4 febbriao i volontari di Legambiente, Cittadinanzattiva e Comitato per il Verde, in collaborazione con Amia, tornano a mobilitarsi per liberare il vallo Cangrande, in zona Alto San Nazaro appena fuori le mura, dai rifiuti che qui sono stati accumulati nel tempo. Una prima giornata di pulizia, che ha visto l’adesione di circa una trentina di volontari, due settimane fa aveva permesso di rimuovere una tonnellata e mezza di sacchi di immondizia di vario genere. I volontari erano rimasti al lavoro nel Vallo dal mattino alle 9 fino al pomeriggio inoltrato insieme ad un operatore munito di compattatore per stipare i rifiuti raccolti e poi correttamente conferiti. Domenica 4 febbraio si terrà dunque la seconda giornata di mobilitazione, per cui le associazioni «auspicano una massiccia adesione da parte dei veronesi in modo da riuscire a concludere l’intervento». Per l’occasione, Amia fa sapere che metterà a disposizione anche un mezzo 4x4 in grado di fare la spola tra il luogo (impervio e nascosto) dove è stata scoperta questa «anomala discarica a cielo aperto» e il compattatore, più vicino alla strada che risale le Torricelle.

Secondo quanto viene riferito da Amia in una nota, a far scattare inizialmente l’operazione di pulizia era stata la segnalazione da parte di alcuni cittadini di «un grosso accumulo di rifiuti lungo le mura magistrali, appunto nel Vallo Cangrande, in area demaniale e dunque al di fuori delle aree coperte dai servizi e dai controlli territoriali dell’Amia». Il presidente di Amia Roberto Bechis, che ha peraltro preso parte alla prima domenica e che sarà al lavoro nel Vallo anche dopodomani, ha commentato: «Ringraziamo per la segnalazione che ha permesso alle associazioni e a noi come Amia di mobilitarci da subito, organizzando queste due grandi operazioni di pulizia. Abbiamo trovato e smaltito rifiuti e oggetti vari, molti dei quali abbandonati qui da anni. Con il mezzo 4x4 aggiunto in forze e confidando nella presenza di numerosi volontari, - ha poi aggiunto il presidente Bechis - ci auguriamo che la prossima giornata possa essere risolutiva, in modo che l’area torni proprietà della natura, esattamente come dovrebbe essere».

Da Amia evidenziano infine che «l'anomalo accumulo di sacchi in un'area nascosta, piuttosto impervia e fuori i sentieri battuti, era stato oggetto di un sopralluogo al quale avevano partecipato, oltre all’ispettore di zona di Amia, il direttore Ennio Cozzolotto e il consigliere del Cda Francesco Premi. Uno step indispensabile, - chiariscono da Amia - volto ad accertare che tra i rifiuti accumulati non ci fosse materiale pericoloso». L’appuntamento è dunque per domenica 4 febbraio, alle ore 9, presso la Batteria di Scarpa in via San Zeno in Monte, di fronte al civico 21/B.