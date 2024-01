Raccolta dai volontari una tonnellata e mezza di rifiuti dal Vallo di Cangrande

Grazie all’impegno di circa una trentina di volontari di Legambiente, Cittadinanzattiva e Comitato per il Verde, in collaborazione con Amia, è stata raccolta e smaltita domenica una tonnellata e mezza di rifiuti rimossa dal Vallo di Cangrande, zona Alto San Nazaro appena fuori le mura.

I volontari si sono dati appuntamento nella mattinata del 21 gennaio alle 9 per una domenica di pulizia cui ha aderito anche Amia, mettendo a disposizione per la giornata un operatore munito di compattatore per stipare i rifiuti raccolti che sono stati poi correttamente conferiti. A far scattare l’operazione è stata la scoperta alcuni giorni fa nel vallo di Cangrande lungo le mura magistrali, di un grosso accumulo di rifiuti in area demaniale e dunque al di fuori delle aree coperte dai servizi e dai controlli territoriali dell’Amia.

«Tutto è partito grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, che ringraziamo, ad Amia e alle associazioni di volontariato che si occupano di pulizia e tutela dell’ambiente», spiega il presidente di Amia Roberto Bechis che domenica ha preso parte alla giornata di pulizia. «Abbiamo trovato e smaltito rifiuti e oggetti vari, molti dei quali abbandonati qui da anni. Non è bastata una giornata per completare l’intervento e, sempre in sinergia con Legambiente, Cittadinanzattiva e Comitato per il verde, abbiamo già calendarizzato un’altra data al termine della quale potremmo restituire il vallo finalmente ripulito», aggiunge Bechis.

L’anomalo accumulo di sacchi in un’area nascosta, piuttosto impervia e fuori i sentieri battuti, era stato oggetto di un sopralluogo al quale avevano partecipato, oltre all’ispettore di zona di Amia, il direttore Ennio Cozzolotto e il consigliere del CdA Francesco Premi. Uno step indispensabile, volto ad accertare che tra i rifiuti accumulati non ci fosse materiale pericoloso.

Successivamente, di comune accordo è stata organizzata la giornata di domenica che verrà ripetuta tra 15 giorni circa, il 4 febbraio: oltre all’operatore e al compattatore, Amia metterà a disposizione un mezzo specifico, in grado di raggiungere l’area impervia dove si trova la parte di rifiuti rimasta da smaltire.

L’appuntamento è sempre per le 9 del mattino, alla Batteria di Scarpa in via San Zeno in Monte, di fronte al civico 21/B. Con l’intervento del 4, e grazie ai volontari e ai cittadini che aderiranno, l’area potrà dirsi finalmente pulita e di proprietà della natura, esattamente come dovrebbe essere.